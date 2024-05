Mascara : Saisie d’une quantité considérable de cocaïne

Les forces de la gendarmerie nationale dans la wilaya de Mascara ont saisi une quantité considérable de drogue dure, (cocaïne).

Cette opération a permis, selon le communiqué de la gendarmerie, la saisie de 16 kilogrammes de cocaïne, ainsi que l'arrestation de 8 individus, dont deux femmes.

L'opération a, également, permis de saisir 4 voitures touristiques et une voiture utilitaire, ainsi qu'une somme d'argent estimée à environ 20 millions de centimes, en plus de 12 téléphones portables et une quantité d'or.