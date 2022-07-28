نقلت وسائل إعلام رسمية عن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قوله إن بلده مستعد لنشر قوات الردع النووي، تحسبا لأي صدام عسكري مع الولايات المتحدة، وسط مؤشرات على أن بيونغيانغ قد تجري أول اختبار نووي لها منذ 2017.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية أن كيم أدلى بهذه التصريحات خلال كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى التاسعة والستين للهدنة في الحرب الكورية في 27 جويلية، التي تعني أن الكوريتين ما زالتا فعليا في حالة حرب.

وقال كيم إن المواجهة مع الولايات المتحدة تفرض تهديدات نووية، نظرا لأن الصراع يعني أن على كوريا الشمالية تحقيق "مهمة تاريخية عاجلة" بتعزيز دفاعها الذاتي.

وتابع "قواتنا المسلحة مستعدة على نحو تام للتعامل مع أي أزمة، وقوات ردعنا النووي مستعدة تماما لنشر قوتها المطلقة للقيام بمهمتها بإخلاص ودقة وعلى الفور".

جاءت الكلمة التي ألقاها كيم بعدما ذكر مسؤولون في سول وواشنطن أن بيونغيانغ أنهت استعداداتها لإجراء أول اختبار نووي لها منذ 2017.

وشهدت الشهور الماضية اختبار كوريا الشمالية صواريخ فرط صوتية وصواريخ قالت إنها قادرة على حمل أسلحة نووية تكتيكية تقلص الوقت المتاح لسول للرد على أي هجوم محتمل