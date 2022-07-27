توج الفيلم الروائي الطويل "سولا" للمخرج الجزائري صلاح إسعاد بجائزة السوسنة السوداء لأفضل فيلم عربي بالدورة الثالثة لمهرجان عمان السينمائي الدولي بالأردن (20 -27 جويلية الجاري).

وشارك "سولا" (2021) ضمن المنافسة الرسمية لجائزة السوسنة السوداء لأفضل فيلم (أهم جائزة بالمهرجان) إلى جانب عدد من الأفلام العربية الروائية الطويلة على غرار "قدحة" (تونس) و"بنات عبد الرحمن" (الأردن) و"سعاد" (مصر) و"زوجة حفار القبور" (الصومال).

ويتناول هذا العمل، في 92 دقيقة، قصة أم شابة تدعى "سولا" تطرد من بيتها العائلي رفقة ابنتها الرضيعة فتجد نفسها في الشارع بدون مأوى فتعمل جاهدة على إيجاد ملجأ لها ولابنتها.

ويدور هذا العمل أساسا في الليل إذ جاء في صيغة تسلسل كرونولوجي يتعلق برحلة مأساوية بالسيارة قطعتها "سولا" من باتنة إلى عنابة مرورا بقسنطينة رفقة عدة أشخاص فتتعرض للعنف الجسدي واللفظي لينتهي بها الأمر في الأخير بتخليها عن ابنتها.

وشارك في بطولة هذا الفيلم، المنتج من طرف المؤسسة الخاصة "إسعاد فيلم برودكشنز"، كل من سولا بحري وإيدير بن عيبوش وفرانك إيفري، وقد كتب له السيناريو كل من المخرج والممثلة سولا بحري، حيث استلهمت قصته أساسا من حياتها الشخصية. وكان العرض العالمي الأول لفيلم "سولا"، الذي تم تصويره في 2019، بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بجدة بالسعودية في 2021، كما شارك مؤخرا بمهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة بلبنان أين توج بجائزة أفضل فيلم روائي طويل إلى جانب فوزه بجائزة مهرجان مالمو للفيلم العربي بالسويد ماي المنصرم. وفاز من جهة أخرى الفيلم الروائي القصير الجزائري "صوت أمي" للمخرج مراد حملة بجائزة أفضل فيلم روائي قصير بعد تنافس مع 13 عملا آخر من عدة بلدان عربية، ويحكي هذا العمل في 15 دقيقة عن الأم.

وكان المهرجان، الذي عرف مشاركة 50 فيلما من 29 بلدا، قد خصص قسما خاصا موسوما بـ "موعد مع السينما الفرنسية -العربية " تم خلاله عرض عدد من الأفلام على غرار "الابحار من الجبال" للمخرج الجزائري البرازيلي كريم عينوز.

ويهدف مهرجان عمان السينمائي الدولي، الذي تأسس في 2020 وتنظمه مجموعة من الهيئات الأردنية بينها الهيئة الملكية الأردنية للأفلام"، الى "دعم صانعي الأفلام في الأردن والمنطقة"، وهو أول مهرجان سينمائي دولي في الأردن.