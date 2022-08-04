أعلنت منظمة الصحة العالمية أن متوسط عمر الإنسان المتوقع أن يعيشه بصحة جيدة في أفريقيا ارتفع بمعدل 10 سنوات للفرد، في الفترة بين عامي 2000 و2019.

ويعد هذا الارتفاع أكبر من أي منطقة أخرى في العالم خلال نفس الفترة، وفقا لتقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية.

ويحذر التقرير أيضا من أن التأثير المدمر لجائحة (كوفيد-19) قد يهدد هذه المكاسب الكبيرة.

وأوضح تقرير تتبع التغطية الصحية الشاملة في المنطقة الإفريقية لمنظمة الصحة العالمية لعام 2022، أن متوسط العمر المتوقع الصحي - أي عدد السنوات التي يتمتع فيها الفرد بحالة صحية جيدة - ارتفع إلى 56 عاما في عام 2019 مقارنة بـ 46 عاما في عام 2000.

لكن المنظمة تقول إن هذا المتوسط لا يزال أقل بكثير من المتوسط العالمي البالغ 64 والذي ارتفع هو الآخر بمعدل 5 سنوات خلال نفس الفترة.

وعزت منظمة الصحة العالمية هذه الزيادة في متوسط العمر في إفريقيا إلى التحسينات التي طرأت على توفير الخدمات الصحية الأساسية في المتوسط.

وكانت أهم الإنجازات في الوقاية من الأمراض المعدية وعلاجها، ولكن قابل ذلك زيادة هائلة في ارتفاع ضغط الدم والسكري والأمراض غير السارية الأخرى ونقص الخدمات الصحية التي تستهدف هذه الأمراض.

وقالت ماتشيديسو مويتي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في إفريقيا: "إن الارتفاع الحاد في متوسط العمر المتوقع خلال العقدين الماضيين هو دليل على حملة المنطقة الإفريقية لتحسين صحة السكان ورفاههم.

ويعني ذلك أن المزيد من الناس يعيشون حياة أكثر صحة وأطول عمرا مع وجود تهديدات أقل للأمراض المعدية وإمكانية أفضل للحصول على خدمات الرعاية والوقاية من الأمراض".

لكن المسؤولة الأممية شددت على ضرورة ألا يتوقف هذا التقدم، وحذرت من أنه "ما لم تعزز البلدان تدابير مكافحة خطر الإصابة بالسرطان وغيره من الأمراض غير المعدية فقد تتعرض المكاسب الصحية للخطر".

وأشارت إلى أنه يمكن أيضا أن تقوض تداعيات جائحة (كوفيد-19) هذا التقدم في متوسط العمر المتوقع بصحة جيدة ما لم يتم وضع خطط قوية للحاق بالركب.