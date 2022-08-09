توفيت اليوم الثلاثاء، الفنانة المصرية القديرة رجاء حسين، عن عمر يناهز 83عاما بعد صراع طويل مع المرض، وفقا لتصريحات صحفية للفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية.

وأضاف أن جنازة الفنانة الراحلة ستشيع من مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة الظهر، وسيوارى جثمانها الثرى بمقابر العائلة.

وكان نقيب المهن التمثيلية قد غرد على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "الفنانة الكبيرة رجاء حسين في ذمة الله".

وكانت الفنانة القديرة قد خضعت في وقت سابق لعملية جراحية في المعدة وذلك بعد تعرضها لأزمة صحية بسبب ارتفاع إنزيمات الكبد.

كما تعرضت لإصابة شديدة في ذراعها بسبب سقوطها من السلم، وذلك بالتزامن مع ندوتها في مهرجان القاهرة القومي للسينما، ولذلك لم تتمكن من حضور الندوة.

ولدت رجاء حسين في الأول من فيفري 1937 بمحافظة القليوبية، وبدأت مسيرتها الفنية مع فرقة نجيب الريحاني عام 1958، عملت في المسلسلات الإذاعية قبل أن تقتحم عالم السينما والدراما. كانت متزوجة من الممثل سيف عبد الرحمن.

لمعت من خلال مشاركتها في أعمال يوسف شاهين مثل فيلم عودة الابن الضال، ومن أهم أعمالها مسلسلات مفتش المباحث، مارد الجبل، على باب زويلة، أحلام الفتى الطائر، المال والبنون، ذئاب الجبل، الشهد والدموع، زيزينيا.

ومن أشهر أعمالها السينمائية المشاركة في أفلام، أفواه وأرانب، عودة الابن الضال، نوارة، ونس.