"الرشتة" من ضمن أفضل 10 أطباق عالمياً

يعتبر طبق الرشتة من أشهر الأطباق الشعبية في الجزائر حيث احتل الطبق الترتيب السابع عالميا، في تصنيف موقع "TasteAtlas" لأفضل الأطباق في 50 دولة في العالم.

ويتكون هذا الطبق من رقائق المعكرونة الطويلة والعريضة، وتقدم مسقية بمرق اللحم أو الدجاج.

وجاء طبق Khao Soi التايلاندي في الترتيب الأول عالميا وهو وصفة تقليدية من شمال البلاد، عبارة عن شوربة مصنوعة من النودلز والدجاج ومزينة بالعديد من التوابل.

أما الترتب الثاني فعاد لطبق Tonkotsu Ramen الياباني التقليدي، المكون من المعكرونة، ويقدم في مرق أبيض باللحم والبيض، وبصل مفروم وأعشاب نوري البحرية، مع إضافة كمية قليله من شرائح الفطر الأسود.

وجاء طبق ميسو رامين الياباني بالمركز الثالث وهو خليط من معجون الفول الحار وبذور السمسم وزيت السمسم، مع مرق الدجاج ومسحوق الفلفل الأبيض.

أما االمرتبة الرابعة فكانت من نصيب طبق شويو رامين الياباني، المون من المعكرونة المصنوعة من دقيق القمح والبيض وماء كانسوي.

وحل في المركز الخامس طبق نودلز الدان دان الصينية، وهي وصفة تتكون من نودلز الخضروات واللحم، ونشأت في مقاطعة سيشوان بهونج كونج الصينية، ويمكن تحضيرها بسهولة في المنزل.

ويليها طبق ياكي أودِن في المركز السادس، وهو طعام ياباني بطبق أو وعاء واحد، يتكون من عدة مكونات مثل البيض المسلوق، والدايكون “فجل أبيض ياباني ونبتة الكانجو، وكعك السمك، التي يتم طهيها جميعاً في مرق داشي خفيف بنكهة الصويا.