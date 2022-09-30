وفد جزائري أمام لجنة تصفية الاستعمار لإدانة الاستعمار في الصحراء الغربية

يشارك وفد من اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي برئاسة سعيد عياشي، في الدورة ال77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 8 أكتوبر، وذلك لتقديم عريضة أمام أعضاء اللجنة الرابعة (لجنة تصفية الاستعمار) تدين الاستعمار في الصحراء الغربية.

وذكر بيان للجنة أن الوفد سيطالب بضرورة “التنظيم الفوري لإستفتاء تقرير المصير لفائدة الشعب الصحراوي كما هو معترف به في القانون الدولي، وكما أوصى به مجلس الأمن”.

وأضاف البيان أن الوفد الجزائري سيغتنم الفرصة “للتنديد بالمشروع الإستعماري المغربي في الصحراء الغربية، بالإضافة الى انتهاكاته الممنهجة والمتكررة لحقوق الإنسان ضد المدنيين السلميين الصحراويين”.

كما سيندد الوفد الجزائري ب”العقبات المتعددة التي يضعها المغرب أمام العملية السياسية للأمم المتحدة فيما يخص نزاع الصحراء الغربية”.

وبهذه المناسبة، سيدين وفد اللجنة الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي “الأعمال والوقائع غير المبررة للمغرب تجاه الجزائر، بدوافع واعتبارات كاذبة فيما يخص النزاع في الصحراء الغربية”.