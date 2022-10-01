الخارجية تصدر بيانا حول الوضع في بوركينا فاسو

اصدرت وزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بيانا حول التطورات الأخيرة التي تشهدها دولة بوركينا فاسو.

واكدت الوزارة انها تتابع، عبر السفارة الجزائرية في واغادوغو، عن كثب وضعية أفراد الجالية الجزائرية المقيمة في هذا البلد.

وعليه طمانت الوزارة أنه لم "يتم الإبلاغ عن أي حادث يتعلق بمواطنينا".

كما اكدت ان "الجزائريين المقيمين أو العابرين في مدينة واغادوغو مدعوون للبقاء في أماكن إقامتهم ومواصلة مراعاة تعليمات السلامة والحذر من خلال تجنب أي تنقل غير ضروري."

كما شجعت الوزارة الرعايا الجزائريين في هذا البلد "على البقاء في تواصل دائم مع السفارة الجزائرية في واغادوغو عبر ارقامها الرسمية".