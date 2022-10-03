هذا هو موعد مؤتمر الحوار الوطني الفلسطيني بالجزائر

وجهت الجزائر دعوات للفصائل الفلسطينية لمؤتمر جديد للحوار الوطني في الحادي عشر والثاني عشر من أكتوبر الجاري بالعاصمة.

وأفادت وكالة "معا" الفلسطينية، إن الجزائر وجهت الدعوة لـ 14 فصيلا فلسطينيا في محاولة لاستكمال جولات الحوار السابقة.

وأكد القيادي في الجبهة الديمقراطية عصام ابو دقة تلقيهم دعوة للمشاركة في الحوار، حيث قال في تصريح خاص لمعا إن الدعوة وجهت إلى الفصائل الفلسطينية بالأمس للمشاركة في جلسة الحوار الشامل التي ستنطلق في 11 و12 من الشهر الجاري، مؤكدا تلبية جميع الفصائل دعوة الأشقاء الجزائريين لما لذلك من أهمية في هذا التوقيت خاصة في ظل التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، سواء على صعيد الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال بشكل يومي بحق أبناء الشعب الفلسطيني أو في ظل تراجع الاهتمام بالقضية الفلسطينية على الصعيد الدولي.

وأوضح أن هناك رغبة وجهدا جزائريا مثمنا ومقدرا ومشكورا من قبل جميع الفصائل التي شاركت في الحوار بالجلسة الماضية وفي جلسات الحوار السابقة بالقاهرة.

وأعرب عن أمنيته أن يتحمل الجميع المسؤوليات والنزول عند رغبة شعبنا وعند الدماء والتضحيات التي تقدم، معربا أن الطريق إلى النصر والإخلاص من الاحتلال لن يتم إلا من خلال الوحدة الفلسطينية والمقاومة وبالتالي استمرار هذا الانقسام سيكون له تدعيات كبيرة على القضية الفلسطينية وأيضا سيكون تدعيات إنسانية واقتصادية.

ورأى ان جميع الفصائل في اختبار ومسؤولية كبيرة أمام الشعب الفلسطيني والشهداء والجرحى، وأمام الشعوب العربية والشعب الجزائري والدولة الجزائرية التي تبذل كل ما بوسعها من اجل إنجاح هذا الحوار.