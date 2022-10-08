بعد مالي.. فرنسا تسحب قواتها من إفريقيا الوسطى

علمت وكالة "فرانس برس" من مصادر متطابقة أن آخر 130 عسكريا فرنسيا في جمهورية إفريقيا الوسطى سيغادرون بحلول نهاية العام.

وقال أحد المصادر المقربة من الحكومة إن رحيل القوات الفرنسية سيبدأ في الأسابيع المقبلة على أن يكتمل بحلول منتصف ديسمبر المقبل، مؤكدا المعلومة التي نشرها موقع "أفريكا أنتليجنس" في سبتمبر.

واتصلت وكالة فرانس برس بهيئة الأركان العامة لكنها رفضت التعليق.

ويأتي الانسحاب من جمهورية إفريقيا الوسطى بعد أسابيع من إتمام سحب القوات الفرنسية من مالي بعد تردي العلاقات بين باريس والمجلس العسكري الحاكم في باماكو

وتنتشر الوحدة الفرنسية في جمهورية إفريقيا الوسطى في معسكر مبوكو في مطار العاصمة بانغي، وتقدم الخدمات اللوجستية في القاعدة التي تستضيف أيضا عناصر بعثة الاتحاد الأوروبي للتدريب ووحدة تابعة لبعثة الأمم المتحدة في جمهورية إفريقيا الوسطى (مينوسكا) من بين عناصرها نحو عشرة عسكريين فرنسيين.

وعوضت هذه الوحدة اللوجستية في جوان 2021 مفرزة الدعم العملاني الفرنسية في بانغي والتي كانت تتولى خصوصا تدريب القوات المسلحة لجمهورية إفريقيا الوسطى.

وتدخلت فرنسا عسكريا أكثر من مرة في جمهورية إفريقيا الوسطى منذ استقلالها عنها في عام 1960.