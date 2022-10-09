أزمة وقود في فرنسا

قال اليوم الأحد، مسؤولون نقابيون في كل من شركتي إكسون موبيل وتوتال إنرجيز لـ "رويترز" إن الإضرابات التي دعت لها الكونفدرالية العامة للشغل تتواصل.

وذكر ممثل للكونفدرالية أن الإضراب "مستمر في كل مكان"، مضيفا أنه لم تحدث اتصالات من توتال إنرجيز منذ دعوة الكونفدرالية أمس السبت رؤساء الشركة لبدء في مفاوضات تتعلق بالأجور.

وتواجه أكثر من 20 بالمائة من محطات الوقود الفرنسية مشكلات في الإمدادات في مطلع الأسبوع، بعدما تسببت الإضرابات في تعطيل العمليات في أربع من مصافي التكرير الرئيسية في البلاد. ويطالب العمال برواتب أعلى لمساعدتهم على مواجهة التضخم المتفاقم.