بلد ينفق رقما فلكيا على دواء "السلاح النووي"

أنفقت الولايات المتحدة قرابة 290 مليون دولار على حبوب مضادة للإشعاع تستخدم لإنقاذ الأرواح من التسرب الإشعاعي وحوادث الطوارئ النووية.

وأعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، الأسبوع الماضي، أنها اشترت إمدادات من عقار Nplate من شركة Amgen، كجزء من برنامج خاص بالولايات المتحدة للتأهب لحالات الطوارئ في إطار مشروع Bioshield لعام 2004.

وتم تصنيع العقار لعلاج المرضى الذين يعانون من متلازمة الإشعاع الحاد ARS، حيث يصاب الشخص بالمتلازمة عندما يتعرض لجرعة عالية من الإشعاعات التي تصل للأعضاء الداخلية خلال ثوان. ويحفّز الدواء إنتاج الصفائح الدموية في الجسم.

وتشمل أعراض متلازمة الإشعاع الحاد نزيفا قويا يكون مهددا للحياة بسبب فقدان الصفائح الدموية.

لم تؤكد وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية لوسائل إعلام ارتباط عملية شراء العقار بتصعيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لخطابه وتلميحه باللجوء إلى السلاح النووي في الحرب الأوكرانية.

قال متحدث باسم الوزارة بحسب موقع "بزنس إنسايدر" إن عملية شراء العقار "جزء من الجهود الجارية للاستعداد لمجموعة واسعة من التهديدات بما في ذلك الأمراض المعدية الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية".