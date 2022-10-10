الاحتلال يعتقل مرابطين من الأقصى

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خمسة مرابطين ومصلّين من المسجد الأقصى المبارك، بينهم فتاة -لم تعرف هويتها بعد- من أمام باب الأسباط (أحد أبواب المسجد الأقصى)، وسيدتين اثنتين أثناء خروجهما من الأقصى، ونقلتهما إلى أحد مراكزها في المدينة المقدسة.



يذكر أنّ مئات المستوطنين اليهود اقتحموا، صباح الأربعاء والخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشدّدة من قوات الاحتلال، إحياءً لما يسمّى بـ”عيد الغفران”. وكانت دعوات شبابية ومقدسية قد انطلقت للحشد والرباط في المسجد الأقصى الأربعاء والخميس، تزامنًا مع دعوات المستوطنين لاقتحام الأقصى للاحتفال بما يسمّى “عيد الغفران”. ومنذ احتلال مدينة القدس عام 1967، تسيطر سلطات الاحتلال على مفاتيح باب المغاربة، ومن خلاله تنفّذ الاقتحامات اليومية للمستوطنين وقوات الاحتلال، ولا يسمح للمسلمين بالدخول منه إلى المسجد الأقصى.



