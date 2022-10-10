مخطط وطني شامل لترقية الصحة العقلية

أشرف وزير الصحة الأستاذ عبد الحق سايحي، اليوم الإثنين بالمعهد الوطني للصحة العمومية بالأبيار على إحياء فعاليات اليوم العالمي للصحة العقلية تحت شعار "الصحة العقلية للجميع" بحضور ممثل المنظمة العالمية للصحة بالجزائر وأعضاء اللجنة متعددة القطاعات لترقية الصحة العقلية وممثلين عن المجتمع المدني.

وجاء في بيان لوزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، بهذه المناسبة، بأن الوزير ذكّر بأن الجزائـر، قد صادقت على مخطط العمل العالمي للمنظمة العالمية للصحة لأجل الصحة العقلية للفترة 2013-2020، كما تندرج ضمن آفاق 2020-2030 للمنظمة العالمية للصحة، و لقد أكدت المنظمة العالمية للصحة، في تقريرها الصادر في 8 أكتوبر 2021، العجز العالمي للاستثمار في الصحة العقلية وكذا الصعوبة والبطء العالمي في توفير الرعاية الصحيّة للسكان، حيث لم يتمكن العالم من تحقيق معظم أهداف الصحة العقلية لعام 2020، ممّا أدّى إلى تمديد مخطط عمل المنظمة العالمية للصحة الخاص بالصحة العقلية إلى عام 2030 من أجل إتاحة فرصة جديدة للتقدم.

وأضاف وزير الصحة أن السياسات المعتمدة في الجزائر مكنّت من إحراز تقدّم معتبر سواء من حيث الهياكل التي بلغ عددها 24 مؤسسة استشفائية متخصصة، بالإضافة إلى المصالح المتواجدة في المراكز الاستشفائية الجامعية و بعض المؤسسات العمومية الاستشفائية، أو من حيث الموارد البشرية، فضلا عن الانتشار الواسع للتكفل بالصحة العقلية على مستوى المؤسسات الجوارية والعيادات الخاصة، كما يعتبر قانون الصحة رقم 18-11 الصادر في 02 جويلية 2018، والشروع في تنفيذ المخطط الوطني لترقية الصحة العقلية من الأدوات القيّمة لتحسين الصحة العقلية في بلادنا.

وأكّد الوزير أن المخطط الوطني لترقية الصحة العقلية (2017-2020)، الذي يتضمن 6 محاور استراتيجية، جاء مكمّلا للبرنامج الوطني للصحة العقلية لعام 2001، والذي تمّ إنشاؤه في إطار استراتيجي شامل من أجل تنسيق جوانب الترقية والوقاية والعلاج وإعادة التأهيل، يضيف البيان

وأضاف الوزير أنه تمّ إدراج ترقية الصحة العقلية ضمن أولويات الوزارة وتجلى ذلك من خلال الإجراءات المتخذة والتي ستستمر وسيتم دعمها. ويمثّل العمل في هذا المجال مهنة تستحق الإطراء والتشجيع.

وفي الأخير دعا سايحي الجميع، بما في ذلك السلطات العمومية والمهنيين والقطاعات الشريكة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام والأسر لمضاعفة العمل بهدف تكثيف الجهود من أجل تحقيق الأهداف التي سطّرتها وزارة الصحة لتحسين الصحة العقلية للمواطنين.