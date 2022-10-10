انفجارات تهز كييف وبوتين يحذر

أفادت تقارير إعلامية بسماع دوي عدة انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف صباح اليوم الإثنين، فيما تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو تظهر تصاعد أعمدة دخان في المدينة. وقالت وكالة الأنباء الأوكرانية "أونيان" عبر "تلغرام" إنه "سمع دوي أربعة انفجارات في كييف، كما تحدثت تقارير عن عمل الدفاعات الجوية في مقاطعة كييف".

وحسب موقع Strana.ua، فقد أفاد سكان منطقة بيتشيرسكي في العاصمة بوقوع ثلاثة انفجارات قوية، وكان دويها مسموعا في مناطق أخرى من كييف أيضا.

من جهة أخرى حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السلطات الأوكرانية من مغبة تكرار الهجمات الإرهابية على الأراضي الروسية.

وهدد بوتين في مستهل اجتماع مع أعضاء مجلس الأمن القومي اليوم الرئيس والنظام الأوكراني برد صارم على أي هجمات إرهابية على الأراضي الروسية، مؤكدا على أن موسكو من المستحيل أن تترك جرائم نظام كييف دون رد.

وقارن بوتين السلطات الأوكرانية بالجماعات الإرهابية قائلا: "لقد وضعت كييف نفسها على قدم المساواة مع أكثر الجماعات الإرهابية الكريهة"، ولطالما استخدم النظام في كييف الأساليب الإرهابية منذ فترة طويلة، حتى أنه حاول تدمير خط أنابيب "السيل التركي" لنقل الغاز الروسي