لعمامرة ونظيرته الفرنسية يترأسان جلسة عمل موسعة

تحادث وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، الاثنين بالجزائر العاصمة، على انفراد مع نظيرته الفرنسية كاثرين كولونا، قبل أن يترأسا مناصفة عقب ذلك جلسة عمل موسعة للوفدين.

وياتي هذا، حسب بيان للخارجية في إطار انعقاد الدورة الخامسة للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى الجزائرية-الفرنسية.

وحسب نفس المصدر، فقد اعرب الوزيران عن ارتياحهما لنجاح الدورة الخامسة للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى التي توجت خاصة بالتوقيع على 11 آلية تعاون في مختلف المجالات.

واتفق الطرفان على تكثيف حوارهما السياسي ومواصلة جهودهما على ضوء حركية التطور المستمر التي تطبع العلاقات الجزائرية-الفرنسية من أجل تنفيذ عاجل "لإعلان الجزائر من أجل شراكة متجددة بين الجزائر وفرنسا" التي وقعها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بهدف الارتقاء بالعلاقة بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستثنائية التي قررا بناءها.

كما سمح اللقاء أيضا لرئيسي دبلوماسية البلدين، يضيف البيان باستعراض جملة من المسائل الراهنة على المستوى الإقليمي والدولي وكذا مختلف جوانب الشراكة الأورومتوسطية والعلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.