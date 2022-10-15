لا ينصح بتناول القهوة في هذه الحالات

لا شك أن للقهوة ميزات صحية ثبتت بدراسات علمية، بالإضافة إلى زيادة التركيز والنشاط الذي يجعل معظمنا يرغب أن يبدأ يومه بتناول فنجان منها، والذي يجعلها أكثر مشروب شعبية بالعالم، ولكن، رغم ذلك هناك تحفظات صحية على شرب القهوة في بعض الأحوال.

فوفقا للدكتورة أوكسانا ميخايلوفا، أخصائية الغدد الصماء، لا ينصح بتناول القهوة في حالة الصداع والدوخة والغثيان. لأنها تسبب ارتفاع ضغط الدم وتزيد عدد ضربات القلب وتثير الجهاز العصبي.



وتقول: "إذا كانت أعراض مثل الصداع والدوخة والغثيان مرتبطة بارتفاع مستوى ضغط الدم، فإن تناول الكافيين في هذه الحالة قد يكون خطرا، لأنه سيزيد من ارتفاع مستوى ضغط الدم حتى وقوع أزمة فرط ضغط الدم".



ووفقا لها، يمكن أن يؤدي الكافيين إلى تفاقم حالة الإجهاد العصبي والقلق واضطراب النوم. وبالإضافة إلى ذلك لا ينصح بتناول القهوة في حالة عدم انتظام ضربات القلب والخفقان. ويمكن أن يخفف من فعالية الأدوية المستخدمة.