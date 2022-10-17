برلمانيون يعتزمون الإطاحة برئيسة وزراء بريطانيا الجديدة

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن مخطط من برلمانيين موالين لمرشحين سابقين لمنصب رئيسة الحكومة، للإطاحة برئيسة الوزراء الحالية، ليز تراس، من منصبها بعد "تخبط بقراراتها"، فيما حذر مؤيدون لها من أن ذلك سيكون بمثابة "انتحار" لحزب المحافظين في ظل تراجع شعبيته.

وفي محاولة لإنقاذ حكومتها التي لم تكمل 5 أسابيع، أقالت تراس، وزير ماليتها كواسي كوارتنغ، الذي بات ثاني أقصر وزير في المملكة المتحدة من حيث الخدمة (38 يوما)، وكان الوزير المحافظ إيان ماكلويد هو الأقصر مدة في منصب وزير الخزانة بعد وفاته بنوبة قلبية بعد 30 يوما من توليه المنصب في عام 1970.

وعيّنت تراس وزير الخارجية السابق، جيرمي هنت (أحد منافسيها السابقين)، وزيرا للمالية خلفا له، ووصفت تقارير بريطانية تعيين المنافس السابق لقيادة حزب المحافظين، يشير إلى تحول كبير في اتجاه السياسة ومحاولة لاستعادة الاستقرار بعد أسابيع من الاضطرابات.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" إن مجموعة من حوالي 20 من أعضاء البرلمان، معظمهم من أنصار المرشح السابق لرئاسة الوزراء، ريشي سوناك، اجتمعوا للتخطيط للإطاحة بتراس. بينما نقلت عن نواب موالين لليز تراس أن عزلها سيكون "انتحارا"، وسط أحاديث تفيد بأن النواب يدعمون بطاقة مشتركة لمنافسيها السابقين في القيادة، ريشي سوناك وبيني موردونت ، لتولي إدارة البلاد بشكل تبادلي حتى الانتخابات المقبلة في 2024 .