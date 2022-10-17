هذه هي الطائرات الانتحارية التي هاجمت كييف

استهدفت عدة ضربات روسية منشآت حيوية في ثلاث مناطق أوكرانية منها العاصمة كييف، ما أدّى إلى انقطاع التيار الكهربائي في "مئات البلدات"، حسبما أعلن رئيس الوزراء الأوكراني، دنيس شميغال، الاثنين.

ونقلت "بي بي سي" عن رئيس بلدية المدينة فيتالي كليتشكو أن الضربات الروسية على العاصمة الأوكرانية كانت بموجة من طائرات "كاميكازي" مسيرة إيرانية الصنع.

ووقعت ثلاثة انفجارات متتالية صباحا وكانت صفارات الإنذار انطلقت قبل وقت قصير من الانفجار الأول.

وأفاد صحفي من وكالة "رويترز" للأنباء بأنه رأى شظايا طائرة مسيرة استخدمت في الهجوم تحمل عبارة "من أجل بيلغورود".

واتهم الكرملين أوكرانيا بشن هجمات صاروخية على مدينة بيلغورود الروسية الحدودية. وقد نفت أوكرانيا ذلك.

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم سلاح الجو الأوكراني، يوري إهنات، الاثنين، إن أوكرانيا أسقطت 37 طائرة مسيرة روسية منذ مساء الأحد، أي حوالي 85-86 في المئة من العدد المشارك في أحدث الهجمات.

ولفت إهنات إلى أن "جميع الطائرات المسيرة دخلت إلى أجواء أوكرانيا من الجنوب"، حيث المناطق التي تسيطر عليها القوات الروسية.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، قد كشفت مؤخرا أن روسيا استخدمت طائرات مسيرة "انتحارية" لضرب قاعدة عسكرية في عمق أوكرانيا قبل يومين.

وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية أوليكسي كوليبا، إن الهجوم نفذته طائرات مسيرة إيرانية الصنع من طراز "شاهد-136"، والتي بدأت روسيا نشرها في الأسابيع الأخيرة.

ووفق الصحيفة الأميركية، فقد سبق أن استخدمت الطائرات بدون طيار بشكل رئيسي في منطقة خاركيف الشمالية وعلى الساحل الجنوبي بالقرب من الأراضي الأوكرانية، نظرًا لكونها صغيرة نسبيًا وتطير على ارتفاع منخفض للغاية، مما يجعل من الصعب على أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية اكتشافها.

ماذا نعرف عن "شاهد-136"؟

طائرة بدون طيار حديثة مصممة لتحييد الأهداف الأرضية من مسافة بعيدة.

تحوم هذه الطائرات المسيرة فوق الهدف قبل مهاجمته

تم الكشف عنها عام 2020.

تكون محملة بمتفجرات تنفجر عند الارتطام، ما يؤدي لتدمير الطائرة

تتميز المسيرة بشكل أساسي كبير بأجنحة دلتا مع دفات تثبيت عند الأطراف.

ليس بها أي معدات استطلاعية ومداها عدة مئات من الكيلومترات.

لديها رأس متفجر يزن 50 كيلو غرام.

مزودة بنظام توجيه بالأقمار الصناعية "Glonas".

ذات بصمة رادارية وحرارية منخفضة

عادة ما تُرسل في موجات، ويصعُب رصدها باستخدام الرادار

قالت الولايات المتحدة إن إيران خططت لإرسال المئات من هذه الطائرات إلى روسيا، بتكلفة 20 ألف دولار للواحدة