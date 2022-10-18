دولة أخرى تتراجع عن الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال

تراجعت أستراليا، اليوم الثلاثاء، عن اعتراف الحكومة السابقة بالقدس الغربية المحتلة عاصمة للكيان الصهيوني.

وقالت بيني وونغ وزيرة الخارجية الأسترالية، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، إن "القدس هي قضية الوضع النهائي التي يجب حلها كجزء من أي مفاوضات سلام بين الكيان الصهيوني والفلسطينيين"، وفق ما بثته هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي نيوز).

وأضافت وونغ "أعتقد أننا جميعا رأينا أن قرار عام 2018 جعل أستراليا بعيدة عن غالبية المجتمع الدولي، وقد استقبله أعضاء المجتمع الدولي بقلق بالغ".

وأكدت الوزيرة الأسترالية التزام بلادها بحل الدولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن، مضيفة "لن نؤيد نهجا يقوض هذا الاحتمال".

وكان حزب العمال الأسترالي قد تعهد في حالة انتخابه، بإلغاء الاعتراف بالقدس الغربية كعاصمة للكيان الصهيوني والذياتخذته الحكومة السابقة برئاسة سكوت موريسون في ديسمبر 2018.