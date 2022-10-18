الرئيس الصحراوي يستقبل من طرف نظيره الجنوب إفريقي

خص رئيس الصحراء الغربية الأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي، اليوم الثلاثاء ببريتوريا، باستقبال رسمي حار من طرف نظيره الجنوب إفريقي سيريل رامافوسا.

وجرت مراسم الاستقبال الرسمي بالقصر الرئاسي وفقا للأعراف والتقاليد الجنوب إفريقية على وقع 21 طلقة مدفعية. وأستقبل الرئيس إبراهيم غالي من طرف الرئيس الجنوب إفريقي بمدخل القصر الرئاسي، أين تم الاستماع للنشيدين الوطنيين للبلدين وتحية العلم.

واستعرض الرئيسان تشكيلة من الحرس العسكري الجنوب إفريقي أدت لهما التحية الشرفية. وصافح الرئيس إبراهيم غالي بعدها كبار المسؤولين في دولة جنوب إفريقيا، رفقة الرئيس سريل رامافوسا الذي صافح بدوره أعضاء الوفد الصحراوي المرافق للرئيس.

وبعد هذا الاستقبال سيجري الرئيس غالي محادثات ثنائية، على انفراد، مع الرئيس سيريل رامافوسا ، بالمجمع الرئاسي، قبل أن تتوسع لتشمل وفدي البلدين. وقد حل الرئيس إبراهيم غالي، أمس الإثنين ببريتوريا، في إطار زيارة دولة إلى جنوب إفريقيا تدوم ثلاثة أيام بدعوة من رئيس جمهورية جنوب إفريقيا الشقيقة.