القضية الصحراوية: جنوب إفريقيا تجدد موقفها "الحازم"

جدد رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامابوزا، الثلاثاء، دعم بلاده "الحازم" "للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية".

وقال رامابوزا، خلال زيارة أجراها الرئيس الصحراوي، إبراهيم غالي، إلى بريتوريا: "نشعر بالقلق حيال الصمت المتواصل في العالم إزاء النضال من أجل تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية".

وأضاف "نرى أن نضالات أخرى يتم التعبير عنها بصوت أعلى.. ولهذا السبب نحن كجنوب إفريقيين واضحون، نحن حازمون وبلا تردد فيما يتعلق بدعمنا للشعب الصحراوي".

وأردف قائلا "إنه مجرد نضال، نضال مشرّف، شعب يريد تقرير مصيره بنفسه"، مشبّها ذلك بالكفاح في جنوب إفريقيا ضد نظام الأقلية العنصري.