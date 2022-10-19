تونس: طوابير طويلة أمام المخابز

دخل أصحاب المخابز في تونس، صباح اليوم الأربعاء، في إضراب عن العمل وتنفيذ اعتصام في مقر "اتحاد الصناعة والتجارة"، وذلك للاحتجاج على تأخر الحكومة في صرف المنح المخصصة لدعم الخبز.

وأعلن رئيس الغرفة الوطنية التونسية لأصحاب المخابز، محمد بوعنان، عن دخول أصحاب المخابز في حركات احتجاجية، انطلقت بإضراب اليوم، مشيرا إلى أن أصحاب المخابز يطالبون بمستحقاتهم لدى الدولة، والتي لم يتصلوا عليها منذ 14 شهرا، مشيرا إلى أن هذه المستحقات تقدر بحوالي 250 مليون دينار تونسي، أي ما يعادل 70 مليون دولار تقريبا.

من جانبها، قالت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية، فضيلة الرابحي، في تصريحات إعلامية، إن الوزارة "تتفهم التحركات الاحتجاجية لأصحاب المخابز"، مؤكدة أنها بصدد التفاوض معهم لإيجاد حل، والاستجابة لمطلب مهنيي القطاع.

ونفت الرابحي وجود "أي نقائص" في تزويد أصحاب المخابز بالمواد الأولية، مشيرة إلى أنه يجري تزويد السوق بمادة الطحين "الفرينة"، وغيرها بصفة عادية موضحة أن احتجاجاتهم تتعلق ببعض المطالب التي تجري دراستها، متعهدة بأنه ستتم الاستجابة لها قريبا، وذلك ردا على قرار الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز. وقد شهدت المخابز العصرية الغير معنية بالإضراب طوابير طويلة من التونسيين.