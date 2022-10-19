بعد التقدم الأوكراني .. بوتين يتخذ هذا الإجراء

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأربعاء، فرض الأحكام العرفية في أربع مناطق أوكرانية ضمتها بلاده في المدة الأخيرة وهي دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا.

وفي تصريحات متلفزة أمام مجلس الأمن القومي في روسيا، أمر بوتين الحكومة أيضا بإنشاء مجلس تنسيق خاص برئاسة رئيس الوزراء، ميخائيل ميشوستين، للعمل لتعزيز جهود موسكو الحربية في أوكرانيا.

لم يفصح بوتين على الفور عن الخطوات التي ستتخذ بموجب الأحكام العرفية، لكن القانون يشير إلى أنه قد يتضمن قيودا على السفر والتجمعات العامة، وفرض رقابة أشد ومنح سلطات أوسع لأجهزة إنفاذ القانون. كما لم يوضح بوتين تفاصيل السلطات الإضافية التي ستمنح لرؤساء الأقاليم الروسية بموجب مرسومه.

وأصدر الكرملين بعد ذلك مرسوما يعلن دخول الأحكام العرفية حيز التنفيذ في هذه المناطق اعتبارا من منتصف ليل الخميس.

كانت هذه التحركات بعد اقتراب الحرب من شهرها الثامن، أحدث تصعيد من جانب بوتين لمواجهة سلسلة التراجع الروسي منذ بداية سبتمبر.

يأتي ذلك بالتزامن مع عملية الإجلاء التي تنفذها موسكو من مدينة خيرسون جنوب أوكرانيا، في وقت أحرز قوات كييف تقدما على الأراضي الخاضعة لسيطرة الروس منذ الأيام الأولى للحرب.

كانت خيرسون أول مدينة كبرى تسقط في أيدي الجيش الروسي منذ بداية العملية العسكرية في نهاية فبراير وستكون استعادتها بمثابة تقدم كبير في الهجوم الاوكراني المضاد المستمر.

لكن استعادة كييف مساحات من أراضيها في الشرق وأجزاء من الجنوب أعقبتها ضربات صاروخية وهجمات بطائرات مسيّرة دمرت أجزاء كبيرة من شبكة الكهرباء في أوكرانيا قبل الشتاء.