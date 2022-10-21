النوم أقل من 5 ساعات ليلًا يعرّضك لأمراض صحية متعددة

بيّنت دراسة جديدة نُشرت في مجلة "PLOS Medicine" الثلاثاء، أنّ الأشخاص الذين يبلغون من العمر 50 عامًا وما فوق وينامون مدة خمس ساعات أو أقل ليلا، أكثر عرضة للإصابة بأمراض مزمنة متعدّدة مع تقدمهم في العمر، مقارنة مع أقرانهم الذين ينامون لفترة أطول.



وألقت الدراسة نظرة فاحصة على مجموعة تضم حوالي 8 آلاف موظف حكومي في المملكة المتحدة لم يكونوا يعانون من مرض مزمن في سن الخمسين. وطلب ​​العلماء من المشاركين الإبلاغ عن ساعات النوم التي حصلوا عليه خلال الاختبارات السريرية كل أربع إلى خمس سنوات، على مدى 25 سنة.



وبالنسبة للأشخاص الذين تمّ تتبّع نومهم في سن الخمسين، فإن من ناموا خمس ساعات أو أقل في الليلة واجهوا خطرًا أكبر بنسبة 30٪ للإصابة بأمراض مزمنة متعددة كلما تقدموا بالسن، مقارنة مع الأشخاص الذين ناموا سبع ساعات في الحد الأدنى بالليلة. وفي سن الستين، زاد الخطر بنسبة 32%، وفي سن السبعين بلغت نسبة الخطر 40%.

ما الأمراض التي يزيد خطر الإصابة بها جراء ذلك فهي: السكري، والسرطان، وأمراض القلب التاجية، والسكتة الدماغية، وفشل القلب، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، وأمراض الكلى المزمنة، وأمراض الكبد، والاكتئاب، والخرف، والاضطرابات العقلية، ومرض باركنسون، والتهاب المفاصل.



وأظهرت أبحاث أخرى أنّ البالغين الذين لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم، يتراوح بين 7 و9 ساعات في الليلة، أكثر عرضة للإصابة بأمراض مزمنة تشمل أيضًا السمنة، وارتفاع ضغط الدم، بحسب المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها.



وبخلاف الدراسات الأخرى، لم تجد الدراسة الجديدة أنّ من ينامون أكثر من تسع ساعات عانوا من مشاكل صحية، لكن قلة من الأشخاص المشاركين في الدراسة ينامون كثيرًا، وقد يؤثر ذلك على النتائج ربما.