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الصين: تسجيل 158 حالة إصابة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19

العالم
21 أكتوبر 2022 ()
وأج
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أعلنت  لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الجمعة، إن البر الرئيسي الصيني سجّل أمس  الخميس158 حالة إصابة مؤكدة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19.   

وذكرت اللجنة في تقريرها اليومي أنه تم تسجيل إجمالي 638 حالة إصابة جديدة محلية العدوى من دون أعراض. وأضافت اللجنة أن إجمالي 279 مريض كوفيد-19 غادروا المستشفيات بعد شفائهم في البر الرئيسي الصيني أمس الخميس ، ليصل العدد الإجمالي للمرضى المصابين بكوفيد-19 الذين خرجوا من المستشفيات بعد شفائهم 247561 شخصاً.

و أوضحت اللجنة انه لم يتم تسجيل أمس اي حالة وفاة جديدة بسبب كوفيد-19، و بالتالي يبقى اجمالي الوفيات بالمرض في البر الرئيسي مستقرا عند  5226 حالة .

 

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