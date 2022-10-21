الصين: تسجيل 158 حالة إصابة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الجمعة، إن البر الرئيسي الصيني سجّل أمس الخميس158 حالة إصابة مؤكدة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19.

وذكرت اللجنة في تقريرها اليومي أنه تم تسجيل إجمالي 638 حالة إصابة جديدة محلية العدوى من دون أعراض. وأضافت اللجنة أن إجمالي 279 مريض كوفيد-19 غادروا المستشفيات بعد شفائهم في البر الرئيسي الصيني أمس الخميس ، ليصل العدد الإجمالي للمرضى المصابين بكوفيد-19 الذين خرجوا من المستشفيات بعد شفائهم 247561 شخصاً.

و أوضحت اللجنة انه لم يتم تسجيل أمس اي حالة وفاة جديدة بسبب كوفيد-19، و بالتالي يبقى اجمالي الوفيات بالمرض في البر الرئيسي مستقرا عند 5226 حالة .