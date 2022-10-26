كورونا: ارتفاع عدد الإصابات المحلية في الصين

قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الأربعاء، إن البر الرئيسي الصيني سجّل يوم الثلاثاء الماضي 297 حالة إصابة مؤكدة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19.

وذكرت اللجنة في تقريرها اليومي أنه تم تسجيل إجمالي 944 حالة إصابة جديدة محلية العدوى من دون أعراض.

وأضافت اللجنة أن إجمالي 287 مريضا مصابا بكوفيد-19 غادروا المستشفيات بعد شفائهم في البر الرئيسي الصيني امس الثلاثاء الماضي، ليصل العدد الإجمالي للمرضى المصابين بكوفيد-19 الذين خرجوا من المستشفيات بعد شفائهم إلى 249236 شخصاً.

ولم يشهد يوم الثلاثاء تسجيل أي حالة وفاة جديدة بسبب كوفيد-19، فيما بلغت حصيلة ضحايا المرض في البر الرئيسي 5226 شخصاً.