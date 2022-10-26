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كورونا: ارتفاع عدد الإصابات المحلية في الصين

العالم
26 أكتوبر 2022 ()
وأج
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قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الأربعاء، إن البر الرئيسي الصيني سجّل يوم الثلاثاء الماضي 297 حالة إصابة مؤكدة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19. 

وذكرت اللجنة في تقريرها اليومي أنه تم تسجيل إجمالي 944 حالة إصابة جديدة محلية العدوى من دون أعراض.   

وأضافت اللجنة أن إجمالي 287 مريضا مصابا بكوفيد-19 غادروا المستشفيات بعد شفائهم في البر الرئيسي الصيني امس الثلاثاء الماضي، ليصل العدد الإجمالي للمرضى المصابين بكوفيد-19 الذين خرجوا من المستشفيات بعد شفائهم إلى 249236 شخصاً.   

ولم يشهد يوم الثلاثاء تسجيل أي حالة وفاة جديدة بسبب كوفيد-19، فيما بلغت حصيلة ضحايا المرض في البر الرئيسي 5226 شخصاً.

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