أكدت وزيرة التجارة التونسية فضيلة الرابحي بن حمزة أن المنطقة العربية يمكن أن تكون سلة الغذاء العالمي إلا أنه يجب المسارعة لبناء منتظم اقتصادي موحد بينها والتعامل المرن وتعميق الروابط الاقتصادية.

وقالت وزير التجارة التونسية في كلمتها خلال أشغال المجلس الاجتماعي والاقتصادي على المستوى الوزاري التحضيري للقمة العربية، إن العمل العربي على المستوى الاقتصادي يحتاج لتدعيم وتباحث حول إمكانيات توسيع آفاق التعاون، معتبرة أنه يمكن وضع خطة زراعية موحدة تخص إنتاج الزيت، السكر، أغذية الحيوانات، واللحوم للتحرر من التبعية الغذائية.

وأضافت: يجب توسيع نطاق التبادل وإزالة العراقيل التي تعيق الشراكات الاستثمارية، فعلينا إرساء التوحيد الجمركي بين دول المنطقة، مستشهدة بنسبة التجارة البينية بين الدول العربية والتي لا تتجاوز 10 بالمائة، ناهيك عن وضعية التكتلات والمبادلات التي تعد الأضعف دوليا.