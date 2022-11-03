"حريصون على مواصلة مساندة تونس"

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حرص الجزائر على مواصلة مساندة تونس والوقوف إلى جانبها ودعم مواقفها.

جاء ذلك خلال لقاء، مساء أمس الأربعاء، جمع الرئيس تبّون ونظيره التونسي قيس سعيّد على هامش انعقاد القمة العربية في نسختها 31 بالجزائر العاصمة، وفق بيان للرئاسة التونسية.

وأضاف الرئيس أن الجزائر "متمسكة بالشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين، لاسيما في ظلّ التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة والتحولات العالمية المتسارعة".

ولفت إلى أن ذلك يأتي "من منطلق الإيمان المشترك بوحدة المصير بين البلدين والشعبين الشقيقين".

من جانبه، عبّر سعيّد عن "حرصه الثابت على مواصلة العمل سويًا من أجل تطوير هذه العلاقات النموذجية والارتقاء بها إلى مستويات أفضل، فضلاً عن المزيد من ترسيخ قيم التآزر والتضامن بين الشعبين الشقيقين".

ووفق بيان الرئاسة التونسية، كان اللقاء "مناسبة سانحة للرئيسين للتأكيد على تطابق وجهات النظر بين البلدين حول جملة من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك".