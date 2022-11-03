قال السفير نذير العرباوي، مندوب الجزائر في الأمم المتحدة، إن ظروف انعقاد القمة كانت صعبة بالنسبة للوفد الجزائري لأنه كان يواجه بعض المحاولات التي كانت تهدف في البداية إلى التشويش عليها وافشالها، مؤكدا أن الرئيس تبون كان حريصا على إنجاح القمة وأن تتم الأمور بصورة جيدة.

وأضاف العرباوي لـ "ميلتيميديا" الإذاعة الجزائرية،"نعتبر أن هذا النجاح الباهر للقمة نجاح للجزائر والدبلوماسية الجزائرية التي يقودها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي كان حقا قائد عمليات، ليس فقط بالنسبة للأمور السياسية والملفات السياسية إنما حتى بالنسبة للمسائل التنظيمية، كان دائما يحرص على متابعة كل التفاصيل الصغيرة والكبيرة وأن يتم كل شيء بصفة وصورة جيدة".

وتابع "ما يضفي على هذا الفوز قدرا أكثر من السعادة والارتياح أن القمة جاءت في ظروف إقليمية ودولية بالغة التعقيد والدقة والحساسية، ليس من السهل أن تعقد قمة بهذا الحجم وفي هذه الظرفية الدولية، ضف إلى ذلك أن الظروف كانت أيضا صعبة بالنسبة للوفد الجزائري لأنه كان يواجه بعض المحاولات التي كانت تهدف في البداية إلى التشويش على القمة وعندما لاحظوا بوادر نجاحها بدأوا يتكالبون عليها ويحاولون حتى افشالها لكن الحمد لله كل الأمور تمت على ما يرام".

وفي السياق، توجه السفير العرباوي بالشكر إلى جميع الدول العربية التي حضرت وشاركت في القمة وقال "بالمناسبة أود أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى معظم الدول العربية لأن النجاح هو للجزائر وللدول العربية فكل هذه الدول ساهمت وشاركت في إنجاح هذه القمة بمقترحاتها الايجابية ومقاربتها البناءة، وطبعا إعلان الجزائر يعكس هذا التوافق العربي والإجماع حول أهم القضايا العربية والإقليمية،

وبالنسبة للوفد الجزائري فإن تزامن هذه القمة مع أول نوفمبر لا يحتمل أي فشل فكان لزاما علينا أن تكون هذه القمة ناجحة وبكل المقاييس.