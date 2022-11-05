هذا ما حققته الجزائر من القمة العربية

لم تمر القمة العربية الـ31 المنعقدة في الجزائر مرور الكرام، وأجمعت جميع المراصد الإقليمية والدولية لمجرياتها بكل تفاصيلها وتحركات الكواليس على ارتقاء مستوى النقاش بين القادة العرب وضيوفهم من الشرق والغرب.

ومهما تعددت وتنوعت التحليلات والقراءات والاستنتاجات من طرف المراقبين والعواصم العربية ونخبها، فإن الجزائر عبر القمة العربية حققت الكثير من الأهداف لا يمكن إنكارها، بل وجب الاعتراف لدبلوماسية الظل والهدوء بأفضالها على النتائج.

ومن هذه النتائج أن القمة العربية تميزت بنكهة استثنائية. وهذا الطابع الاستثنائي مرده إلى التحضير الجيد والمسبق لهذا الاستحقاق العربي، حيث عكفت عليه الدوائر الوزارية المكلفة بذلك وتحت إشراف فريق من رئاسة الجمهورية، الأمر الذي أثر بشكل إيجابي على مخرجات القمة. وأضفت الجزائر بصمتها الخاصة على هذه الدورة، سواء من حيث التنظيم أو مستوى المشاركة والتمثيل الرسمي وغير الرسمي أو على مستوى نوعية القرارات المعتمدة في نهاية الأشغال.

وفي هذا الصدد، ضمت المشاركة العربية القياسية 17 قائدا عربيا ما بين رئيس دولة وأمير وولي عهد ورئيس حكومة، ومشاركة نوعية لضيوف القمة شملت رؤساء أكبر التكتلات الإقليمية والدولية ممثلة بالأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، وإلهام علييف، الرئيس الحالي لحركة عدم الانحياز، والرئيس السنغالي ماكي سال، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، بالإضافة إلى أمين عام منظمة التعاون الإسلامي.

من النتائج كذلك، كان موعد الجزائر بمثابة قمة للم الشمل بامتياز، حيث سادتها روح توافقية غير مسبوقة مكنت من اعتماد كل القرارات بالتوافق بين كل الأعضاء، حيث لم يتم تسجيل أي تحفظ مقارنة بالقمم السابقة مثلما صرح بذلك الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط خلال الندوة الصحفية المشتركة مع وزير الخارجية رمطان لعمامرة مساء الأربعاء.