"الجزائر كسبت الرهان بالنجاح الباهر للقمة العربية"

أكدت مجلة الجيش، أن الجزائر كسبت الرهان من خلال النجاح الذي حققته القمة العربية المنعقدة في الجزائر.

وجاء في العدد الأخير للمجلة، أن الجزائر صنعت الحدث العربي بامتياز، بعد غياب 3 سنوات، استقبلت بلادنا القادة العرب في قمة تاريخية في ظل ظروف إقليمية ودولية بالغة التعقيد.

وأشادت مجلة الجيش بالحنكة الدبلوماسية الجزائرية في سياق إقليمي وقاري ودولي الذي يشهد تغيرات وتقلبات مفتوحة على كل الاحتمالات.

وأضافت: "سياسة الجزائر الرشيدة تقوم على التعاون المثمر بين الدول العربية في مختلف المجالات وفق مبدأ ثابت وأساسي مفاده عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ومساندة القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية".

كما أكدت الافتتاحية أن قمة الجزائر حرصت على تعزيز العمل الجماعي البناء والهادف لوضع حد للأزمات التي تعرفها بعض الدول العربية، مضيفة: "المقترحات القيمة التي قدمتها الجزائر ستعطي دفعا قويا لتجسيد العمل العربي المشترك على كافة المستويات وتحقيق طموحات الشعوب العربية في العيش في كنف الأمن والسلم والرفاه".

وأكدت مجلة الجيش أن الجزائر تصبو لتحقيق المزيد من الانتصارات على المستوى الداخلي وتجسيد مختلف المشاريع الكبرى التي باشرتها في قطاعات ومجالات مختلفة.