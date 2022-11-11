مؤسسة جزائرية تتوج في الولايات المتحدة الأمريكية

تحصلت المؤسسة الجزائرية ADEX Technology المتخصصة في الخدمات المعلوماتية على جائزة "أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا" من طرف منصة التحاضر المرئي العالمية زووم، حسب ما جاء في بيان أمس الخميس.

وتعتبر مؤسسة ADEX Technology المعتمدة من سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية أول شركة جزائرية تتسلم جائزة خلال هذا الحدث السنوي الذي ينظمه عملاق التحاضر المرئي زووم "Zoomtopia 2022 Partner Connect" الذي جرى يومي 8 و9 نوفمبر في سان خوسي (كاليفورنيا)، حسب ذات البيان.

وجاءت الجائزة تتويجا لجهود مؤسسة ADEX في التسويق وتطوير الأعمال في الجزائر وفي المنطقة.

وبهذه المناسبة، عبر المدير العام لشركة ADEX، جواد سليم علال عن فخره لتتويج مؤسسته بهذه الجائزة السنوية.

كما أشار إلى طموح مؤسسته في أن تتوسع أكثر في المنطقة من خلال تطوير تطبيقاتها وحلولها في مجال تكنولوجيات زووم.