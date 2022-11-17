التحذير من موجة جديدة من فيروس كورونا

أظهرت البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم يقترب من 636 مليون إصابة حتى صباح اليوم الخميس.

وقال عالم الفيروسات بجامعة ميلانو فابريتسيو بريلياسكو والمدير الطبي لمستشفى غالياتسي في ميلانو، إن "وباء كوفيد 19 ليس فصلاً اختتمناه، فنحن نشهد زيادات في حالات العدوى، والمنحنيات تظهر لنا أنه ستكون هناك موجة، لا موجة عاتية، كونها لن تكون ثقيلة، لكن يجب أن نكون مستعدين لها"، وأن "انتشار الأنفلونزا الموسمية، لن يكون من السهل التمييز بين الاثنين".

وحذّر بريلياسكو في تصريحات لصحيفة (لا ستامبا)، من "التهديد المزدوج الكامن وراء فصل الشتاء"، معرباً عن "الشعور بالقلق من الإدارة الحالية لحالة الطوارئ الصحية المرتبطة بوباء كوفيد 19 وتأثيراتها المحتملة على نجاح حملة إعادة التطعيم"

وأوضح عالم الفيروسيات أن "الرغبة بالعودة إلى الحياة الطبيعية والتراخي في إدراك الخطر الوبائي هما بالتأكيد اثنين من العوامل التي كان لها تأثيراً أدى إلى إبطاء إعطاء الجرعة الرابعة"، وأنه "بالإضافة إلى ما يسمى إجهاد اللقاح، رأى أن" التحديثات بشأن الوباء وإدارته الحالية تؤثر بشكل كبير على إدراك مخاطر الجائحة".