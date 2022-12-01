استقالة ثانية في مونديال قطر

أعلن المدرب الأرجنتيني خيراردو مارتينو، انتهاء مشواره مع منتخب المكسيك بمفعول فوري، رغم فوزه الأربعاء على السعودية 2-1 في نهاية دور المجموعات لمونديال "قطر 2022". وأنهت المكسيك دور المجموعات في المركز الثالث بمجموعتها الثالثة بفارق هدف عن بولندا المتأهلة، فأخفقت في بلوغ الدور ثمن النهائي لأول مرة منذ 1990.

وقال مارتينو عقب مباراة السعودية: "أنا المسؤول الرئيس عن الإحباط والخيبة، هذا مصدر حزن لكنني أتحمل كل مسؤولية هذا الفشل، ينتهي عقدي مع الصافرة النهائية، ولا يمكن فعل أي شيء آخر".

وكان مارتينو (60 عاما) قد استلم مهامه على رأس المنتخب المكسيكي في عام 2019، علما بأنه كان قد أشرف على برشلونة الإسباني في موسم 2014 ولم يحقق معه أي نجاح يذكر. يذكر أن مارتينو هو ثاني مدرب يستقيل، بعد البرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب إيران الذي أقصي من نهائيات كأس العالم.