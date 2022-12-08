لبنان: الفشل متواصل في انتخاب رئيس الجمهورية

فشل البرلمان اللبناني، اليوم الخميس، للمرة التاسعة في انتخاب رئيس جديد للبلاد بعد أن فقدت الجلسة النصاب في جولة الاقتراع الثانية.

وصوت في الجولة الأولى 105 نواب، وجاءت نتيجة الاقتراع بحصول المرشح ميشال معوض على 39 صوتا.

وصوّت 39 نائبا بورقة بيضاء، و9 أصوات للبنان الجديد، 5 أصوات لعصام خليفة، 9 أوراق لأسماء مختلفة، و4 أوراق ملغاة.

وبدوره، دعا رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إلى جلسة أخيرة قبل عطلة الأعياد، الخميس المقبل الموافق لـ 15 ديسمبر الجاري.

وقال بري "الجلسة الأخيرة قبل رأس السنة الخميس المقبل، أتأمل من الآن حتى الخميس المقبل أن أعرف رأي الكتل بالحوار"، أي أن يتم تحويل الجلسة القادمة إلى جلسة حوار بين مختلف الأفرقاء السياسيين.