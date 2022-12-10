احتجاز رهائن داخل مركز تجاري في ألمانيا

أعلنت الشرطة الألمانية، أنها تتعامل مع حادث احتجاز عدد من الرهائن في مركز تجاري، في مدينة دريسدن شرقي البلاد، فيما أفادت وسائل إعلام محلية، بمقتل شخص في موقع احتجاز الرهائن.

وقالت الشرطة الألمانية، في بيان، اليوم السبت: "يقوم قسم شرطة دريسدن حاليًا بتنفيذ عملية في وسط مدينة دريسدن، والسبب هو الاشتباه في احتجاز رهائن. وفي هذا السياق، يتم إخلاء المناطق المجاورة للمركز التجاري الذي وقع فيه الحادث".

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن "المهاجم قتل شخصًا واحدًا على الأقل، ولكن الشرطة لم تؤكد حتى اللحظة إذا ما سقط قتلى".