الاتحاد الأوروبي: مخزوناتنا العسكرية استُنفدت

قال مفوض الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الأحد، إن مخزونات التكتل الأوروبي العسكرية قد استنفدت.

بوريل كتب في تدوينة على موقع الاتحاد الأوروبي قائلا إنّ هذا الأخير "قدم ​​أسلحة إلى أوكرانيا، لكننا بذلك أدركنا أن مخزوناتنا العسكرية قد استنفدت"، مشيرا إلى "افتقار أوروبا إلى القدرات العسكرية الحاسمة لحماية أمنها من التهديدات عالية المخاطر".

وأضاف قائلا إنه "مع عودة الحرب التقليدية إلى قلب أوروبا، أدركنا أيضاً أننا نفتقر إلى القدرات الدفاعية الحاسمة، حتى نتمكن من حماية أنفسنا من مستوى أعلى من التهديدات في القارة الأوروبية نفسها".

وذكر أن إنفاق أورويا الدفاعي ارتفع إلى 214 مليار أورو العام الماضي "لكننا ما زلنا بعيدين عن معيار النيتو" على حد تعبيره، لافتا إلى أن "الحرب في أوكرانيا كشفت عدم كفاية مخزوننا العسكري وهشاشة سلاسل التوريد".