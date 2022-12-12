جزائري يستفيد من تألق لاعبي المنتخب المغربي

أقرّ رئيس نادي أنجيه الفرنسي لكرة القدم، سعيد شعبان مساء الأحد، أنه سيكون من الصعب عليه الإبقاء على لاعبيه الدوليين المغربيين عز الدين أوناحي وسفيان بوفال بعد تألقهما في مونديال قطر، حيث سيلتقي منتخب بلادهما مع فرنسا في نصف النهائي الأربعاء.

وقال الرئيس الفرانكو جزائري "نحن نستعد لكل شيء، لقد عقدنا اجتماعا بعد ظهر اليوم (الأحد) مع المدرب والمنسق الرياضي لمحاولة النظر في كل السيناريوهات المحتملة".

ومن المرجح أن يرحل اللاعبان خلال فترة الانتقالات الشتوية التي تفتح في جانفي أو الصيفية في جوان.

ويتألق أوناحي البالغ من العمر 22 عاما والذي وصفه رئيسه بـ"غني الموهبة"، مع منتخب بلاده في مونديال قطر ويعتبر أحد ركائزه الأساسية في خط الوسط، وذكرت صحيفة "ديبورتيفو" الإسبانية أن برشلونة مهتم بخدماته هذا الشتاء.

واعترف شعبان لإذاعة "مونتي كارلو" بتلقيه بعض الاتصالات للاستفسار عن الدوليين المغربيين.

وأضاف: "أنتم تعلمون جيدًا أنه لا يمكن أبدًا كبح أي لاعب يريد الرحيل"، معربًا عن "فخره" لوجود اثنين من لاعبي النادي في صفوف منتخب بنصف نهائي كأس العالم 2022، دون نسيان قائد "أسود الأطلس" وقطب دفاع بشيكتاش التركي حالياً رومان سايس الذي سبق له الدفاع عن ألوان أنجيه سابقا.

وحسب آخر تقديرات موقع "ترانسفيرماركت" في بداية نوفمبر الماضي، تبلغ قيمة أوناحي 3.5 مليون يورو، وبوفال 8 ملايين يورو، لكن بعد تألق اللاعبين في المونديال سيجعل قيمتهما السوقية ترتفع وهو ما يسمح للنادي المتذيل لترتيب البطولة الفرنسية من تحصيل مبلغ مالي مهم.

;انضم الأول إلى نادي أنجيه عام 2021 مقابل 450 ألف يورو من أفرانش (الدرجة الثالثة) لمدة أربعة أعوام، والثاني مجانًا من ساوثمبتون الإنكليزي عام 2020 علما أنه بدأ مشواره مع النادي الفرنسي.