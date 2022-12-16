ماليزيا: 16 قتيلا و17 مفقودا جراء انهيار أرضي في مخيم سياحي

أدى انهيار أرضي بأحد المخيمات السياحية في ماليزيا إلى مقتل 16 شخصا، وقالت السلطات إن هناك مخاوف من وجود 17 آخرين تحت التراب بالموقع الكائن في مزرعة عضوية خارج العاصمة كوالالمبور.

وحسب المعلومات فإن نحو 94 ماليزيا يعتقد أنهم كانوا في موقع التخييم في باتانغ كالي بولاية سيلانغور الوسطى، على بعد حوالي 50 كيلومترا شمال كوالالمبور، عندما وقع الحادث، وفقا لقائد شرطة المنطقة سفيان عبد الله.

وقال إن عدد القتلى ارتفع إلى 16 بينهم طفل في الخامسة من العمر، مشيرا إلى أن سبعة أشخاص نقلوا إلى المستشفى بعد إصابتهم بجروح، وأن رجال الإنقاذ يبحثون عن 17 شخصا مفقودا، وتم إنقاذ 53 آخرين لم يصابوا بأذى.

ولفت سفيان إلى أن الضحايا دخلوا المنطقة، وهي موقع ترفيهي شهير للسكان المحليين لنصب أو استئجار خيام من المزرعة، يوم الأربعاء. وشارك أكثر من 400 فرد في جهود البحث والإنقاذ.

وذكرت إدارة الإطفاء في سيلانغور أن رجال الإطفاء بدأوا في الوصول إلى مكان الحادث بعد نصف ساعة من تلقي نداء استغاثة في الساعة 2:24 صباحا بالتوقيت المحلي.