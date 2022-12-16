الاتحاد الأوروبي يحذر ماسك

هدد الاتحاد الأوروبي الملياردير إيلون ماسك بـ"عقوبات" بعد تعليقه حسابات صحافيين على تويتر.

وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي فيرا جوروفا على موقع تويتر: "الأخبار المتعلقة بالتعليق التعسفي للصحافيين على تويتر مثيرة للقلق".

وتابعت: "يتطلب قانون الخدمات الرقمية في الاتحاد الأوروبي احترام حرية وسائل الإعلام والحقوق الأساسية. يجب أن يكون ماسك على علم بذلك. هناك خطوط حمراء وعقوبات قريبا".

وعلق موقع تويتر، الخميس، حسابات صحافيين كتبوا عن منصة التواصل الاجتماعي ومالكها الجديد، إيلون ماسك، من بينهم صحافيون يعملون في "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" و"سي أن أن" و"فويس أوف أميركا" ومؤسسات أخرى، وفقا لأسوشيتد برس.

ولم تشرح الشركة للصحافيين سبب تعليق الحسابات، لكن ماسك اتهم الصحافيين بمشاركة معلومات خاصة حول مكان وجوده والتي وصفها بأنها "إحداثيات اغتيال بشكل أساسي"، ولم يقدم أي دليل على هذا الادعاء، وفقا للوكالة.