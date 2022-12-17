مالي: مقتل عنصرين من قوات حفظ السلام في هجوم مسلح

لقي اثنان من عناصر قوات حفظ السلام مصرعهما وأصيب عدد آخر بهجوم على قافلة تابعة لبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي "مينوسما" في مدينة تمبكتو.

وأوردت وسائل إعلام إن مسلحين مجهولين فتحوا النار على دورية لشرطة الأمم المتحدة في مدينة تمبكتو، أمس الجمعة، ما أسفر عن مقتل اثنين من أفراد حفظ السلام، أحدهما امرأة.

وأصيب أربعة آخرون من أفراد قوة حفظ السلام، أحدهم في حالة خطرة، حيث يتلقون حاليا الرعاية المناسبة في المستشفى، وبحسب البيان، فقد تم تحييد أحد المهاجمين واستعادة بعض المعدات، كما "تم إرسال قوة رد فعل سريع على الفور لتأمين المنطقة".

وشدد رئيس بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي، الغاسيم واني، على ضرورة بذل كل جهد ممكن للتعرف على مرتكبي الهجوم وتقديمهم للعدالة، بحسب بيان "مينوسما".

وتأسست "مينوسما" بموجب قرار صدر في 25 أفريل 2013 عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لتكون تلك البعثة مسؤولة عن حماية السكان المدنيين واحترام حقوق الإنسان وتهيئة الظروف لتقديم المساعدة الإنسانية.