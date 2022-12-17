مقتل تلميذين في إطلاق نار بشيكاغو الأمريكية

أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم السبت، عن مقتل تلميذين وإصابة اثنين آخرين جراء إطلاق للنار بالقرب من مدرسة ثانوية في مدينة شيكاغو.

وتداول مستخدمون لشبكات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر وجود الشرطة في مكان إطلاق النار قرب المدرسة.

وحسب قناة "سي بي إس"، قال مدير شرطة شيكاغو، ديفيد براون، في مؤتمر صحفي فإن التلاميذ الأربعة يبلغون من العمر 16 عاما.

فيما أوضح متحدث باسم إدارة إطفاء شيكاغو، أن المصابين نقلوا إلى المستشفى، حيث أعلنت وفاة أحدهم فور وصوله، بينما كان فتى آخر في حالة حرجة لكنه توفي متأثرا بإصابته. بينما تعرض صبي وفتاة آخرين إلى إصابات وجراح لا تشكل خطورة على حياتهم.

ووفقا للشرطة، لم يتم التعرف على من أطلقوا النار حتى الآن ولم يتم اعتقال أي من المشتبه بهم، وتحاول الأجهزة الأمنية كشف ملابسات الحادث من خلال الكاميرات المتواجدة في مكان الواقعة.