اكتشاف ثلاثة مواقع أثرية رومانية بالشلف

تم مؤخرا اكتشاف ثلاثة مواقع أثرية جديدة لولاية الشلف تعود للحقبة الرومانية، حسبما علم اليوم الإثنين لدى مديرية الثقافة والفنون.

وأوضح مدير القطاع جمال حسناوي لوكالة الأنباء الجزائرية، أن مصالحه التي تسعى لتثمين والحفاظ على التراث المادي وتحيين خارطة المواقع الأثرية المتواجدة بالولاية، اكتشفت ثلاث مواقع جديدة تعود لفترة التواجد الروماني بالمنطقة.

وأضاف المتحدث أن الأمر يتعلق بكل من مواقع الحاسي، المحجرة الرومانية، والركبة الحمراء المتواجدة ببلديات الأبيض مجاجة، بوقادير، ووادي الفضة على التوالي، التي تم اكتشافها بناء على تبليغات من المواطنين وبالتنسيق مع السلطات المحلية.

وفي هذا السياق، ثمن حسناوي وعي المواطنين بأهمية وضرورة تبليغ مصالح الثقافة بالمكتشفات الأثرية التي عثروا عليها في كل موقع، حيث تم مباشرة توجيه فرق تقنية مختصة للمعاينة الأولية لهذه المواقع وإعداد تقارير مفصلة عنها.

كما شهد موقعا الحاسي ببلدية الأبيض مجاجة والمحجرة الرومانية ببلدية بوقادير زيارة و معاينة من طرف خبراء المركز الوطني للبحث في علوم الآثار، ويجري حاليا إتمام مختلف الإجراءات لتحضير ملف عن الموقعين بالإضافة لموقع الركبة الحمراء ببلدية وادي الفضة لحمايتهم وتصنيفهم كمرحلة أولى ضمن قائمة الجرد الإضافي على المستوى الولائي، وفقا لنفس المصدر.

ومن جانبه، أوضح رئيس مصلحة التراث بذات الهيئة، محمد قندوزي،أن موقع الحاسي ببلدية الأبيض مجاجة (شرق)، الذي اكتشف من طرف مواطنين أثناء أشغال فلاحية، هو عبارة عن بقايا عمرانية من التيجان، الحجارة المصقولة والمنقوشة بكتابات لاتينية، والقرميد المجفف، بالإضافة إلى مطحنة يدوية.

أما موقع المحجرة الرومانية بحي ابن باديس منطقة الصفاح ببلدية بوقادير(غرب)، فهو عبارة عن ورشة لصناعة الحجارة المصقولة والتي كانت تزود مختلف المواقع المجاورة بهذه المواد خلال الفترة الرومانية بالمنطقة، لاسيما موقع "فاغال".

وبخصوص موقع الركبة الحمراء ببلدية وادي الفضة (شرق)، لفت قندوزي إلى أن الأدوات الأثرية التي عثر عليها بالمكان وقربه من موقع السقاسيق المكتشف سنة 2018، يرجح بقوة أن موقع السقاسيق هو ضيعة فلاحية رومانية والتي تبقى بحاجة لمزيد من الحفريات و الدراسات لإماطة اللثام عن أسرارها وتوثيق تاريخها.