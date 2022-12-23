إلغاء ألفي رحلة طيران في الولايات المتحدة

ألغت شركات طيران أمريكية، امس الخميس ، ما يقرب من 2000 رحلة جوية مبرمجة أمس الخميس و اليوم الجمعة بسبب موجة برد شديد تسبق عاصفة شتوية قوية ستضرب أنحاء واسعة من البلاد.

وذكر موقع "فلايت أوير" لتتبع حركة الطائرات، في بيان، أن إجمالي عمليات الإلغاء داخل الولايات المتحدة أو إليها أو منها بلغ حتى أمس الخميس نحو 1239 رحلة، بينما تم إلغاء 699 رحلة إضافية مبرمجة لليوم الجمعة، لافتا إلى أن هذه الإلغاءات تزامنت مع بداية موسم سفر يتجه لأن يكون واحدا من بين أكثر مواسم السفر للعطلات ازدحاما منذ عقود.

وتأتي هذه الإلغاءات بعد إعلان شركات طيران أمريكية، من بينها "دلتا" و"يونايتد أيرلاينز" و"أمريكان أيرلاينز" يوم الثلاثاء الماضي، أنها ستلغي رسوم تعديل الحجوزات وفروق الأسعار للركاب في عدد من المناطق المتضررة، مشيرة إلى أنها تواصل مراقبة العاصفة الشتوية، التي من المتوقع أن تؤثر على مطارات الغرب الأوسط، والشمال الشرقي، والساحل الشرقي خلال أيام.

وتأثرت إجازة نهاية العام الماضي في الولايات المتحدة بتفشي كوفيد - 19 بين الأطقم، مما أجبر شركات طيران على إلغاء كثير من الرحلات الجوية.