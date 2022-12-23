فرنسا: مقتل ثلاثة أشخاص في إطلاق نار بباريس

قالت المدعية العامة في باريس لور بيكيو، اليوم الجمعة، إن إطلاق نار وقع قرب مركز للجالية الكردية في العاصمة الفرنسية أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص مضيفة أن المهاجم المشتبه به الذي تم اعتقاله معروف لدى السلطات.

وقالت النيابة العامة "فُتح تحقيق في جرائم اغتيال والقتل العمد والعنف المشدد"، و "أُوكلت التحقيقات في الوقت الحالي إلى الدائرة الثانية للشرطة القضائية".

وأضافت أنه "تم القبض على رجل عمره بين 60 و70 عاما" يجري التحقق من هويته. وقال مصدر في الشرطة إن المشتبه به بإطلاق النار "فرنسي" وله سوابق في محاولتي قتل.

وأوردت رويترز نقلا عن شبكة تلفزيون "بي إف إم" الفرنسية اليوم أن إطلاق أعيرة نارية وقع في محيط مركز ثقافي كردي بالعاصمة الفرنسية.