الولايات المتحدة : مصرع 28 شخصًا في عاصفة شتوية شديدة

تسببت عاصفة شتوية شديدة بمصرع 28 شخصًا على الأقل في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وفق شبكة "إن بي سي نيوز"، حدثت الوفيات في ولايات أوكلاهوما، كنتاكي، ميسوري، تينيسي، ويسكونسن، كانساس، نبراسكا، أوهايو، نيويورك، كولورادو وميشيغان، كان من بينها أربعة وفيات جراء حادث سير مروع اصطدمت فيه 46 مركبة ببعضها البعض على طريق أوهايو تورنبايك بالقرب من ساندوسكي بولاية أوهايو بعد ظهر الجمعة.

ونشر حاكم ولاية أوهايو، مايك ديواين، تغريدة على موقع التدوين المصغر (تويتر)، جاء فيها أنّ قوات الولاية "استجابت لحادث اصطدام مروع على طرقنا في نهاية هذا الأسبوع". وقال ديواين "إذا كان عليك الخروج، فقم بالقيادة ببطء، واربط حزام الأمان، وحافظ على مسافة توقف آمنة"، مضيفًا: "نريدك أن تصل إلى وجهتك بأمان". وذكر خبراء الأرصاد الجوية الأمريكيون أنّ العاصفة الشتوية ستواصل التأثير على البحيرات العظمى رفقة رياح قوية ودرجات حرارة شديدة البرودة وثلوج كثيفة، حتى مع تحرك مركزها الآن إلى الشمال فوق شرق كندا.

وتسبّبت عاصفة ثلجية "تاريخية" في إحداث "ظروف سفر مستحيلة" في منطقة بوفالو بولاية نيويورك وخارجها، وفقًا لمكتب الحاكمة كاثي هوتشول. وشهدت مناطق نورث كاونتي وبحيرات فينغر ليكس ووسط نيويورك ذروة هبوب رياح تزيد سرعتها عن 60 ميلاً (96 كيلومترًا) في الساعة خلال العاصفة، وفي غرب نيويورك، وصلت ذروة هبوب الرياح إلى 79 ميلاً (127 كيلومترًا) في الساعة.

ومن المتوقع أن تشهد منطقتا بوفالو ووترتاون إجمالي تساقط للثلوج يتراوح ارتفاعه من 3 إلى 5 أقدام (91 إلى 152 سنتيمترًا) بحلول يوم الاثنين، ولا يزال التيار الكهربائي مقطوعا عن مئات الآلاف من المنازل والشركات في الولايات المتحدة مع حلول ليلة عيد الميلاد. وألغيت أكثر من 3300 رحلة جوية داخل الولايات المتحدة أو قادمة إليها أو خارجة منها، السبت، مع تأخير حوالي 7500 رحلة أخرى وفقًا لموقع تتبع الرحلات الجوية