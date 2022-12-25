الصين: إجراء جديد بخصوص البيانات المتعلقة بكوفيد

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين التي تقوم مقام الوزارة ، اليوم الأحد ، أنها لن تنشر بعد الآن البيانات اليومية للاصابات والوفيات بكوفيد التي دأبت على اصدارها منذ مطلع 2020، بدون أن تقدم أي تفسير.

لم تعد هذه الإحصاءات تعكس مدى الموجة غير المسبوقة من العدوى التي ضربت الصين منذ رفع التدابير الصحية الصارمة المتعلقة بسياسة "صفر كوفيد" في ديسمبر.

وقالت اللجنة في بيان: "المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها سينشر المعلومات المتعلقة بكوفيد من أجل الرجوع إليها والمسائل المتعلقة بالبحوث"، دون تحديد أسباب هذا التغيير أو وتيرة تحديث المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها المعلومات المتعلقة بكوفيد-19.

ويأتي توقف لجنة الصحة الوطنية عن نشر إجمالي العدد اليومي للإصابات والوفيات مع تزايد المخاوف بشأن نقص المعلومات المهمة، منذ أن أجرت بكين تغييرات شاملة على "سياسة صفر كوفيد" التي أدت إلى فرض عمليات إغلاق صارمة على مئات الملايين من مواطنيها وأضرت بثاني أكبر اقتصاد في العالم.