سنة 2023 .. توقعات مثيرة للرئيس الروسي السابق

نشر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، "توقعات مستقبلية" لعام 2023، مشيراً إلى أنّ أسعار الطاقة قد تصل في عام 2023 إلى 150 دولاراً للنفط ونحو 5000 دولار للغاز.

واعتقد ميدفيديف أنّ بريطانيا يمكن أن تعود إلى الاتحاد الأوروبي، وبعد ذلك سوف يتفكك الاتحاد ويلغي تداول العملة الأوروبية الموحدة.

بالإضافة إلى ذلك، قال ميدفيديف إنّ "الخريطة السياسية للمنطقة قد تتغير أيضاً، وقد تستولي بولندا والمجر على الأجزاء الغربية من أوكرانيا، وستختفي أوكرانيا من الوجود".

واقترح ميدفيديف أيضاً أنّ التغييرات في الوضع الجيوسياسي في المنطقة قد تشمل تقسيم أوروبا إلى جانب تقسيم جديد لبولندا.

بالإضافة إلى ذلك، قد يتم انتقال حكم أيرلندا الشمالية من لندن إلى دبلن، وستؤثر التغييرات أيضاً على نصف الكرة الغربي، بحسب ميدفيديف.

وكتب ميدفيديف أيضاً "حرب أهلية في الولايات المتحدة، وانفصال كاليفورنيا وتكساس إلى دولتين مستقلتين، وإنشاء ولاية اتحادية لتكساس والمكسيك".

بعد ذلك، يمكن أن يفوز إيلون ماسك في الانتخابات الرئاسية الأميركية، وسيترأس تلك الدول التي سيسيطر عليها أنصار "الحزب الجمهوري" في الحرب الأهلية.

كما توقع ميدفيديف نقل جميع أسواق الأسهم الرئيسية والنشاط المالي من الولايات المتحدة وأوروبا إلى آسيا، وإنهاء نظام بريتون وودز المالي، بما في ذلك انهيار صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتخلي عن اليورو والدولار كعملات احتياطية عالمية والعودة إلى معيار الذهب.

بالإضافة إلى ذلك، سينتقل المجتمع العالمي إلى الاستخدام النشط للعملات الورقية الرقمية.