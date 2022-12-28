هذا هو عدد الأطفال ضحايا حوادث إطلاق النار في أمريكا

قالت منظمة "أرشيف عنف السلاح"، بحر هذا الأسبوع، إن أكثر من ستة آلاف طفل في الولايات المتحدة الأمريكية أصيبوا أو قتلوا في إطلاق نار هذا العام.

ووجدت المنظمة التي تتعقب حوادث إطلاق النار أن 6023 طفلا في سن السابعة عشر أو أصغر قتلوا أو أصيبوا في حوادث إطلاق نار في عام 2022. وهذا هو أعلى رقم من القتلى والإصابات في صفوف الأطفال جراء هذه الحوادث يتم تسجيله في تاريخ المنظمة الممتد لتسع سنوات.

وقتل على الأقل 306 أطفال أقل من 12 عاما في حوادث إطلاق نار وأكثر من 1300 طفل تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما بأسلحة نارية.

وقالت المنظمة إن عام 2022 شهد أكبر عدد للقتلى والإصابات من الأطفال منذ أن بدأت تتبع المعلومات المتعلقة بحوادث إطلاق النار في عام 2014.